Yargının hali harap: Hakim Alver, suç örgütü liderinin Galip Öztürk'ün fotoğrafçısı çıktı

27 Ocak 2022 Perşembe, 11:26

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası onanan ve çete davalarından aranması bulunduğu için Gürcistan'a kaçan organize suç örgütü lideri Galip Öztürk'ün aile fotoğrafında yaşanan "ayna kazası" sonucunda Öztürk'ün yanında Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu ortaya çıktı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 7. SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu gerekçesiyle sınırdışı edilen, Türkiye'de adam öldürülmesine azmettirmekten müebbet hapis cezası onanması üzerine Gürcistan'a kaçan Metro Holding Onursal Başkanı Galip Öztürk, Gürcistan'a yerleşmesinin üzerine Türkiye'de yargılandığı çete davalarından da hakkında yakalanma kararı çıktığı biliniyor. İçişleri Bakanlığı'nın Türkiye'nin en büyük 30 organize suç örgütü raporunda Galip Öztürk 7. sırada yer alıyor. Gürcistan'da kaçak olarak hayatını sürdüren Galip Öztürk'ün kendisine ait sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı aile fotoğrafı ile büyük bir skandal ortaya çıktı.

SAMSUN ADALET KOMİSYONU BAŞKANI HAKİM ALVER YANSIMADAN YAKALANDI

Samsun Etik Haber'in aktardıklarına göre, Öztürk'ün eşi, çocukları ve şirket çalışanları ile çekindiği fotoğrafta, fotoğrafı çekenlerin Öztürk'ün arkasındaki camdan yansıması skandalın ortaya çıkmasına neden oldu. Fotoğraf çekenlerin arasında Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Kemal Alver'in de olduğu görüldü. Öztürk'ün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta Samsun Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Alver'in de görüntüsünün ortaya çıkması üzerine Öztürk yayımladığı fotoğrafı kaldırdı. Fotoğrafı yayından kaldıran Öztürk kısa süre sonra Alver’i fotoğraftan kırparak aynı fotoğrafı tekrar paylaştı.

"ÖZTÜRK’ÜN YANINA KIZIM İÇİN GİTTİM"

Fotoğrafın gerçek olup olmadığını Samsun Adalet Komisyon Başkanı Hakim Kemal Alver'e makamında soran Samsun Etik Haber Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca ve Genel Yayın Koordinatörü Sezer Sezer'e fotoğraftakinin kendisi olduğunu belirterek, "Söz konusu fotoğraftaki kişi benim. Fotoğrafta Öztürk'ün hemen yanında oturan kişi benim öz kızımdır. Kızım, Öztürk'ün şirket avukatlığını yapmaktadır. Kızımın şirketle ilgili Öztürk ile görüşmesi gerekiyordu. Kızımı tek başına Gürcistan'a göndermemek için kendisine eşlik ettim" dedi.

ARANDIĞINI BİLİYORUM

Kendisine Galip Öztürk'ün cinayetten müebbet hapis cezasının onandığı ve yargılandığı çete davalarından dolayı gözaltı kararları olduğunu bilip bilmediğinin sorulması üzerine Alver, "Bu konularda bilgim var" şeklinde cevaplandırdı.