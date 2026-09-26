Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

İzmir’de görülen bir boşanma davasında Yargıtay’ın verdiği “eşit kusur” kararı dikkat çekti. Dosyada erkeğin eşini evden uzaklaştırarak kapı kilidini değiştirmesi, kadının ise gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız etmesinin de aralarında bulunduğu karşılıklı davranışlar kusur değerlendirmesine konu oldu.

Sabah’ın haberine göre dava dosyasında; erkeğin eşine ve çocuklarına ilgisiz davrandığı, kadını evden uzaklaştırdığı ve evin kapı kilidini değiştirdiği belirtildi. Kadının ise eşine ve çocuklarına beddua ettiği, eşinin yakınlarının yüzüne tükürerek hakaretlerde bulunduğu ve gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız ettiği iddiaları dosyada yer aldı.

İLK MAHKEME ‘EŞİT KUSUR’ DEDİ Davaya bakan İzmir 5. Aile Mahkemesi, tarafların eylemlerini değerlendirerek her iki eşi de eşit kusurlu kabul etti. Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi farklı bir değerlendirmede bulundu. İstinaf mahkemesi erkeğin davranışlarını “ağır kusur”, kadının eylemlerini ise “az kusur” olarak nitelendirdi. Bu değerlendirme doğrultusunda kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi.

YARGITAY TAZMİNAT KARARINI BOZDU Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay ise Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu.

Yargıtay, dosyaya yansıyan eylemleri birlikte değerlendirerek her iki tarafın da evlilik birliğinin sarsılmasında eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Eşit kusurlu eş lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği gerekçesiyle tazminat talebi reddedildi.