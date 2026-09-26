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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı
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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

26.09.2026 11:55:00
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Haber Merkezi
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Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

İzmir’de görülen boşanma davasında Yargıtay, eşini evden uzaklaştırarak kapı kilidini değiştiren erkek ile gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız ettiği belirtilen kadını “eşit kusurlu” buldu. Yüksek mahkeme, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kadın lehine verdiği maddi ve manevi tazminat kararını bozdu.

Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

İzmir’de görülen bir boşanma davasında Yargıtay’ın verdiği “eşit kusur” kararı dikkat çekti.

Dosyada erkeğin eşini evden uzaklaştırarak kapı kilidini değiştirmesi, kadının ise gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız etmesinin de aralarında bulunduğu karşılıklı davranışlar kusur değerlendirmesine konu oldu.

Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

Sabah’ın haberine göre dava dosyasında; erkeğin eşine ve çocuklarına ilgisiz davrandığı, kadını evden uzaklaştırdığı ve evin kapı kilidini değiştirdiği belirtildi.

Kadının ise eşine ve çocuklarına beddua ettiği, eşinin yakınlarının yüzüne tükürerek hakaretlerde bulunduğu ve gece saatlerinde temizlik yaparak ev halkını rahatsız ettiği iddiaları dosyada yer aldı.

Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

İLK MAHKEME ‘EŞİT KUSUR’ DEDİ

Davaya bakan İzmir 5. Aile Mahkemesi, tarafların eylemlerini değerlendirerek her iki eşi de eşit kusurlu kabul etti.

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi farklı bir değerlendirmede bulundu. İstinaf mahkemesi erkeğin davranışlarını “ağır kusur”, kadının eylemlerini ise “az kusur” olarak nitelendirdi.

Bu değerlendirme doğrultusunda kadın lehine maddi ve manevi tazminata hükmedildi.

Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

YARGITAY TAZMİNAT KARARINI BOZDU

Dosyanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay ise Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını bozdu.

Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

Yargıtay, dosyaya yansıyan eylemleri birlikte değerlendirerek her iki tarafın da evlilik birliğinin sarsılmasında eşit kusurlu olduğuna hükmetti.

Eşit kusurlu eş lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemeyeceği gerekçesiyle tazminat talebi reddedildi.

Yargıtay’dan boşanma davasında emsal karar: Gece temizlik yapmak ‘kusur’ sayıldı

“HUZUR BOZUCU DAVRANIŞLAR KUSUR SAYILIYOR”

Kararı değerlendiren Avukat Dilek Yüksel, eşlerin evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlama yükümlülüğü bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Eşlerin evlilik birliğinin mutluluğunu elbirliği ile sağlama yükümlülükleri vardır. Huzur bozucu davranışlar boşanma davalarında kusur olarak kabul edilmekte ve boşanma nedeni sayılmaktadır.”

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