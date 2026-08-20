Yargıtay’dan emsal boşanma kararı: Ayrı yaşamak ekonomik sorumluluğu bitirmiyor

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecindeki eşlerin ekonomik sorumluluklarına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.
Daire, boşanma davasının açılmış olmasının, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararı verilmesinin ekonomik yükümlülükleri sona erdirmediğine karar verdi.
KADIN NAFAKA VE TAZMİNAT TALEP ETTİ
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Ankara’da görülen boşanma davasında kadın; eşinin kendisine şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve boşanma sürecinde evle ilgilenmediğini öne sürdü.
Kadın, mahkemeden nafaka ve tazminat talebinde bulundu.
İlk derece mahkemesi, erkeği ağır kusurlu bularak tarafların boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca kadın lehine tedbir nafakası ve tazminata hükmetti.
İSTİNAF MAHKEMESİ DAVAYI REDDETTİ
Dosyanın taşındığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi farklı bir değerlendirmede bulundu.
Daire, erkekte kusur bulunduğuna ilişkin kesin delil olmadığı gerekçesiyle davayı reddetti.
YARGITAY KARARI BOZDU
Dosyanın temyiz edilmesi üzerine devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
Yargıtay, boşanma davasının devam etmesinin, eşlerin ayrı yaşamasının veya uzaklaştırma kararının bulunmasının ekonomik yükümlülükleri ortadan kaldırmadığını belirtti.
MADDİ DESTEK SAĞLAMAMAK KUSUR SAYILDI
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma sürecinde eşe ve çocuğa ekonomik destek sağlamamanın kusur olarak değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.
Bu gerekçeyle alt mahkemenin kararını bozan Yargıtay, dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere geri gönderdi.