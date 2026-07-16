Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşe bakmamak boşanma sebebi

Boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sağlık sorunları yaşayan eşiyle ilgilenmeyen kocayı ağır kusurlu buldu.

Hasta eşine destek olmak yerine uzun süre camide kaldığı belirlenen kocanın açtığı boşanma davasında yerel mahkemenin kararı onandı.

KOCA BOŞANMA DAVASI AÇTI

Boşanma davasını açan yaşlı adam, eşinin kendisini hor gördüğünü, hakaret ettiğini, evden kovduğunu ve emekli maaşı kartını vermeyerek ekonomik özgürlüğünü kısıtladığını ileri sürdü.

Evden ayrıldıktan sonra uzun süre sokakta kaldığını, soğuktan korunmak için geceleri camide yattığını belirten davacı, tedbir ve yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA

Davalı kadın ise iddiaları reddederek sağlık sorunları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyduğunu, ancak eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi.

Şeker hastalığı nedeniyle görme kaybı yaşamaya başladığını belirten kadın, hastane ve tedavi süreçlerinde kendisine erkek kardeşi, kızı ve damadının destek olduğunu ifade etti.

Eşinin hastalığını bir yük olarak gördüğünü öne süren kadın, davacının zaman zaman camide işlettiği çay ocağında kalmasının da kendisinden uzaklaşma isteğinden kaynaklandığını savundu.

YEREL MAHKEME DAVAYI REDDETTİ

Dosyayı inceleyen Aile Mahkemesi, taraf tanıklarının ifadelerini değerlendirdi.

Mahkeme, davacının hasta eşine bakmadığı ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmediğinin tanık beyanlarıyla ortaya konulduğunu belirterek, boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu tarafın davacı olduğuna hükmetti.

Davacının, eşine yüklediği kusurları ispatlayamadığını belirten mahkeme, boşanma davasının reddine karar verdi.

YARGITAY KARARI ONADI

Kararın istinaf aşamasında da değişmemesi üzerine dosya Yargıtay'a taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin değerlendirmesini hukuka uygun bularak kararı onadı.

Kararda, hasta eşe bakım yükümlülüğünün evlilik birliğinin temel sorumluluklarından biri olduğuna dikkat çekilirken, eşin sağlık sorunlarıyla ilgilenmemesinin ve evlilikten doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin ağır kusur oluşturduğu belirtildi.

"DUYGUSAL ŞİDDET" DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtay, hasta eşe destek olmamak ve evlilik birliğinin gerektirdiği dayanışmayı yerine getirmemek suretiyle sergilenen davranışların Türk Medeni Kanunu kapsamında "evlilik birliğinin temelinden sarsılması" ve "duygusal şiddet" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Karar, hasta eşe karşı bakım yükümlülüğünün ihmal edilmesinin boşanma davalarında kusur değerlendirmesinde dikkate alınacağı yönünde emsal nitelik taşıyor.