Yargıtay'dan emsal karar: Sosyal medyada yeniden paylaşım hapis getirdi!

Bursa’da bir kişinin sosyal medya hesabında paylaştığı, şiddet gördüğü anlara ait görüntülerin başka bir hesap tarafından yeniden yayımlanması yargıya taşındı.

Görüntüleri kendi hesabında paylaşan sanık hakkında “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçundan dava açıldı.

İLK MAHKEME BERAAT VERDİ

Bursa 9. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.

Ancak dosyanın istinaf incelemesinde bu karar kaldırıldı ve sanık 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY CEZAYI ONADI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, verilen hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay, kişinin kendi görüntülerini daha önce sosyal medyada paylaşmış olmasının, bu görüntülerin kişisel veri niteliğini ortadan kaldırmadığını belirtti.

“DAHA ÖNCE PAYLAŞILMIŞ OLMASI RIZA ANLAMINA GELMEZ”

Kararda, görüntülerin daha önce kamuya açık biçimde paylaşılmış olmasının üçüncü kişilere bu içerikleri yeniden yayımlama hakkı vermediği vurgulandı.

Sanığın görüntüleri yayımladığı hesabın kendisine ait olduğunun da tespit edildiği belirtilirken, 1 yıl 8 aylık hapis cezası kesinleşti.