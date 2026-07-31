Yargıtay'dan Meryem Çap cinayeti kararına onama: Ağırlaştırılmış müebbet cezası kesinleşti

Meryem Çap’ı silahla öldüren Şeyhmus Çap hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesi tamamlandı. Cinayetin üçüncü yılında kararını veren Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık müdafiinin temyiz başvurusunu esastan reddederek hükmü onadı.

Meryem Çap, 22 Ağustos 2023’te öldürülmüş, İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi sanık Şeyhmus Çap’ı “nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi de hükme yönelik istinaf başvurularını esastan reddetmişti.

Sanık müdafii temyiz dilekçesinde lehe hükümlerin uygulanması gerektiğini savunarak ceza miktarına itiraz etti ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Yargıtay ise yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve yasaya uygun yürütüldüğünü, delillerin isabetli şekilde değerlendirildiğini ve eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığını belirtti. Daire, Meryem Çap’tan sanığa yönelen haksız bir söz veya davranış bulunmadığını belirterek haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasında hukuka aykırılık görmedi.

Sanığın temyiz istemini oy birliğiyle esastan reddeden Daire, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Sanık müdafiinin tahliye talebi de hükmolunan ceza ve tutuklulukta geçirilen süre dikkate alınarak reddedildi.

Kararla birlikte yerel mahkemenin sanık hakkında takdiri indirim uygulamadan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleşmiş oldu. Dosyayı takip eden avukatların değerlendirmesine göre karar, kadın cinayetlerinde indirim uygulanmadan verilen en ağır cezalardan birinin Yargıtay tarafından onanması bakımından emsal niteliği taşıyor.