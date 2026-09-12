Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren 'fazla mesai' kararı: Artık o ödeme yapılmayacak

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca özel sektör çalışanını yakından ilgilendiren dikkat çekici bir karara imza attı. Daire, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Söz konusu kararla birlikte, haftalık tatilde çalışan işçi, sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.

Dava, haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustasının, İş Mahkemesi’nin yolunu tutmasıyla başladı. İş sözleşmesinin işveren tarafından eylemli ve sözlü olarak feshedildiğini, devamsızlık yapılması durumunda işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesinin gerektiğini bildirdi.

İŞ MAHKEMESİ DAVANIN KISMEN KABULÜNE KARAR VERDİ

Çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık ücretli izin, fazla çalışma ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istedi.

Davalı işveren, davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle derhal feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabul edilmesine, çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne hükmetti.

KARAR İSTİNAFA TAŞINDI

Söz konusu karar istinaf mahkemesine taşınırken Bölge Adliye Mahkemesi, derece mahkemesi hükmü kaldırılarak yeniden hüküm kurulmak suretiyle davanın kabulüne karar verdi. Davalı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Daire’nin verdiği kararda, “Haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi hâlinde hafta tatiline denk gelen günlerin yedi buçuk saatinin hafta tatili olarak hüküm altına alındığı göz önünde bulundurulmamıştır. Mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir” ifadelerine yer verildi.

Yargıtay, işçinin hafta tatiline denk gelen günlerinde mesai ücreti değil günlük yevmiyesini almasına hükmederek “Bu sebeple çalışılan hafta tatili gününe denk gelen günde yedi buçuk saatlik çalışmanın fazla çalışma hesabından dışlanarak sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir'' ifadeleri kullanıldı.