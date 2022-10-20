Yargıtay, kararın bozulmasını istedi, TTK yönetimi hakkında 9 yıl sonra dava açıldı

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun müdürlüğü sırasındaki Kozlu maden kazasına ilişkin temyiz edilen davada görüş sunan Yargıtay, “suçun bilinçli taksirle işlendiğinin sabit olduğu” gerekçesiyle kararın bozulmasını istedi. Dönemin TTK Genel Müdürü Burhan İnan ve 5 yönetim kurulu üyesi hakkında ise dokuz yıl sonra dava açıldı.

Eroğlu ile o dönem yardımcısı Nurettin Yılmaz, “tali kusurlu” bulundukları davada 24 ay taksitli 24 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı. Dava sürerken Eroğlu TTK Genel Müdürlüğü’ne, Yılmaz ise müessese müdürlüğüne getirildi. Yargıtay’ın nisan ayında sunduğu, yerine getirilmeyen tedbirlere işaret edilen ve “sonucun öngörülebilir olduğu” vurgulanan tebliğde, “yargılama sırasında suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşüldüğü” kaydedildi.

Zonguldak Cumhuriyet Savcısı, emekli altı isim hakkında 28 Mayıs’ta, “görevi kötüye kullanma” ve “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından hazırladığı iddianamede, kazada iş mevzuatının ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemlerin alınmadığı vurgulandı. Davanın ilk duruşması 25 Ekim’de görülecek.