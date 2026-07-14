Resmî tatil olarak kutlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle kamu kurumlarının çalışma düzeni değişiyor. Bu kapsamda banka şubelerinin açık olup olmayacağı ve bankacılık işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Peki, Yarın bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? 15 Temmuz Çarşamba günü bankalar açık mı?

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için tüm resmi daireler ve bankalar kapalı olacak.

15 TEMMUZ'DA EFT VE HAVALE İŞLEMİ YAPILIR MI?

Resmi tatil ve hafta sonu EFT işlemi yapılamıyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'da EFT yapılamayacak.

Bununla birlikte havale aynı banka içerisinde yapılan işlemler kapsamında yer aldığı için 7/24 işlem yapılabiliyor.

FAST ile yapılan ödemeler resmi tatil, dini tatillerde hemen hesaba geçmektedir. FAST işlemleri 7-24 anında karşı hesaba geçer ve konu hakkında bankalar anında bilgilendirme yapar.