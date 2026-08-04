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Yarından itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna 10 lira zam!

Yarından itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna 10 lira zam!

4.08.2026 18:53:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yarından itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna 10 lira zam!

JTI sigara grubuna 10 lira zam geldi. Söz konusu haberi Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar duyurdu. İşte ayrıntılar...
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JTI sigara grubuna 10 lira zam geldi.

Zam yarından (5 Ağustos) itibaren geçerli olacak.

Fiyatları Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.

İşte sigaraların zamlı fiyatları

  • Winston Slender Q Line: 120 lira
  • Winston Slender & Slender Long: 120 lira
  • Winston Dark Blue & Deep Blue: 120 lira
  • Winston: 125 lira
  • Winston Slims Q Line: 130 lira
  • Winston Slims: 130 lira
  • Winston Xsence: 130 lira
  • Camel Slims Q Line: 115 lira
  • Camel Slender: 115 lira
  • Camel Deep Blue: 115 lira
  • Camel Black & White: 120 lira
  • Camel Yellow & Brown: 120 lira
  • LD: 115 lira Ld Slims: 115 lira
  • Monte Carlo: 115 lira
  • Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 lira

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