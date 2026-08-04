Yarından itibaren geçerli olacak: Bir sigara grubuna 10 lira zam!

JTI sigara grubuna 10 lira zam geldi.
Zam yarından (5 Ağustos) itibaren geçerli olacak.
Fiyatları Tekel Bayileri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabından duyurdu.
İşte sigaraların zamlı fiyatları
- Winston Slender Q Line: 120 lira
- Winston Slender & Slender Long: 120 lira
- Winston Dark Blue & Deep Blue: 120 lira
- Winston: 125 lira
- Winston Slims Q Line: 130 lira
- Winston Slims: 130 lira
- Winston Xsence: 130 lira
- Camel Slims Q Line: 115 lira
- Camel Slender: 115 lira
- Camel Deep Blue: 115 lira
- Camel Black & White: 120 lira
- Camel Yellow & Brown: 120 lira
- LD: 115 lira Ld Slims: 115 lira
- Monte Carlo: 115 lira
- Camel Yellow 100 (Gram) Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü: 285 lira