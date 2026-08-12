Yarınlara Söz Programı’nın 4. dönem başvuruları 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü’nde açılıyor

Hepsiburada'nın, Bilim ve Teknolojide Kadın Derneği (SistersLab) iş birliğiyle yürüttüğü "Yarınlara Söz" programının dördüncü dönemi için başvuru süreci 12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü itibarıyla açılıyor. Bugüne kadar 500’ün üzerinde üniversite öğrencisine ulaşan çalışma, yeni döneminde 250 genci daha iş hayatına ve dijital ekonominin gereksinimlerine hazırlamayı hedefliyor.

Özellikle Anadolu’daki devlet üniversitelerinin mühendislik ve ilgili fakültelerinde öğrenim gören öğrencileri odağına alan program; katılımcılara e-ticaret, dijital pazarlama, yapay zeka, girişimcilik ve kariyer planlama başlıklarında yetkinlik kazandırmayı amaçlıyor.

YÜZDE 80 KADIN KOTASIYLA FIRSAT EŞİTLİĞİ ODAKTA

Teknoloji ve mühendislik alanlarında kadın temsilini artırmayı hedefleyen programda yüzde 80 kadın kotası uygulanıyor. Şu ana kadar kabul edilen 500'ü aşkın öğrencinin 370'ini kadın öğrenciler oluştururken; dördüncü dönemde sürece dahil edilecek 250 öğrencinin 200'ünün de kadın öğrencilerden oluşması planlanıyor.

Program içeriğinde katılımcılara; web tasarımı, prompt yazımı, profesyonel ağ kullanımı, mülakat teknikleri, etkili iletişim ve çalışma hayatındaki temel haklar gibi iş hayatına geçişi kolaylaştıracak yelpazede eğitim ve atölyeler sunuluyor.

EĞİTİM VE UYGULAMALI MÜLAKAT DESTEĞİ

Çalışmanın yeni dönemi hakkında değerlendirmelerde bulunan yetkililer, gençlerin dijital ekonominin sunduğu fırsatlara eşit erişebilmesinin sürdürülebilir geleceğe katkı sunduğunu ve özgüven artırıcı projelerin sosyal etkiyi büyüttüğünü ifade etti.

Programı başarıyla tamamlayan ilk 10 öğrenciye özel eğitim desteği ve insan kaynakları profesyonelleriyle birebir mülakat simülasyonu olanağı tanınacak. Eğitimi tamamlayan tüm öğrencilere ise katılım sertifikası takdim edilecek.