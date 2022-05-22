Yaş çay alım kampanyası sorunlu başladı: ÇAYKUR önünde eylem

22 Mayıs 2022 Pazar, 15:34

Rize'de, toplanan çayları fabrikaya taşıyan 400 kamyoncu, ÇAYKUR'un taşıma ücretlerine yaptığı zammı kabul etmeyince yüzlerce çay üreticisi mağdur oldu. ÇAYKUR’un Işıklı Çay Fabrikası önünde toplanan çay üreticileri ile yetkililer arasında tartışma yaşandı.

ÇAYLAR ELLERİNDE KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Rize'de 2022 yılı yaş çay alım fiyatını destekleme dahil 7 TL olarak açıklamasının ardından, 2022 yılı yaş çay alım kampanyasını önceki gün açan ÇAYKUR, Ardeşen 2 Nolu Kamyoncu ve Taşıyıcılar Kooperatifi’yle anlaşamayınca topladıkları çaylar yüzlerce üreticinin elinde kaldı. Görevli eksperler, topladıkları çaylarla birlikte alım yerlerine giden üreticilere “Depolarımız dolu, çay alamıyoruz” yanıtını verdi. Çay üreticileri, topladıkları çayları alım yerlerine satamayınca araçlarıyla bu kez Işıklı Çay Fabrikası’nın önünde toplandı. Aracı olmayan çay üreticisi kadınlar ise sırtına aldıkları çay çuvallarıyla Işıklı Çay Fabrikası önünde çaylarını satmak için beklemeye başladı. Fabrika yetkililerinin kapı önünde toplanan bazı araçları fabrika içerisine aldığı esnada izdiham yaşandı. Bazı üreticiler bu duruma tepki gösterdi.

"ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETMEYE HAKKINIZ YOK. BECEREMİYORSANIZ ÇEKİN GİDİN"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve Ardeşen İlçe Başkanı Faruk Buçan ile MHP Ardeşen İlçe Başkanı Cemal Bayrak, Işıklı Çay Fabrikası’nın önüne gelerek üreticilerle görüştü. Faruk Buçan, şunları söyledi:

"Daha geçen gün çaya verilen, bize göre yetersiz, kimilerine göre yeterli fiyatın daha zevkini yaşamadan sefalet yaşanıyor. Bu sefaletin bizlere kimler tarafından yaşatıldığını öğrenmek istiyoruz. Bu durum, çay fabrikası müdürü inisiyatifinde mi, yoksa ÇAYKUR Genel Müdürlüğü’nün inisiyatifinde mi oluyor? Kooperatifle anlaşamayan ÇAYKUR, üreticiye, ‘Gece 12'ye dek alım yeri kapısında bekle’ diyor ya da ‘çay fabrikasına getir’ diyor. Her üreticinin aracı yok. Bu insanlara bu zulmü çektirmenin manası yok. Vatandaşlarımız zor durumda. Vatandaşlar ekonomik olarak zaten zorda. Ardeşen halkının sorununu çözemiyorsalar çeksin gitsinler. Kooperatife yüzde 80 zam yapıyorlar, bu zamla. Biliyoruz ki akaryakıt ve diğer giderlere çok büyük zamlar geldi. Bu zamlar karşısında kamyoncuların bu işin altından kalkması mümkün değildir. ÇAYKUR’un çaylarını alım yerinden alan kamyoncular kooperatifi, ‘Yüzde 100 zam verin’ diyor. Bu zammın da yetmeyeceğini söylüyor. Bunu neden yapmıyor, bu üreticiyi mağdur ediyorsunuz."

"BU SORUNU EN KISA SÜREDE ÇÖZECEĞİZ"

MHP Ardeşen İlçe Başkanı Cemal Bayrak ise vatandaşları sükûnete davet ederek bu soranların kısa sürede çözüleceğini, ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirtti. 2 Nolu Ardeşen Kamyoncu ve Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Alirıza Yanoğlu, hem ambarlardan çay taşıma hem de arabalardan çayı yükleme ihalesini aldıklarını, ancak verilen zammı kabul etmedikleri için sözleşmeyi imzalamadıklarını söyledi. Yanoğlu, "Geçen yıl 6 lira 50 kuruş olan yakıt, bugün 23 TL oldu. Bu zamlarla bu yıl yüzde 80 artış bizim masraflarımızı karşılamaz. Bu nedenle sözleşmeye imza atmayacağız. ÇAYKUR, bizimle sözleşme imzalayamayacağını söyleyerek verdiği fiyatı kabul etmemizi istiyor ama sorun yok, imza atmıyoruz. Bu durumda çay üreticisi de mağdur olacak ki bizde üreticisiyiz. Ama bu zamlarla artık yaşanmaz. Bu sorunu çözmesi gereken bizler değil zamları yapanlardır. Biz 400 kamyoncu vatandaş, bu şartlarda sözleşme yapmayacağız" diye konuştu.

ÇAYKUR yetkilileri ise "Bugün yarın anlaşacağız, herhangi bir sıkıntı yok. Üreticilerin de yaşadığı bir sorun yok, çözeceğiz" dedi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, bugün ÇAYKUR ile kooperatif yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, ikinci sürgün başladığında taşıma ve yükleme ücretlerinde yüzde 10 artış sözü verilmesi üzerine taraflar arasında anlaşma sağlandı.