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Yaş sebze ve meyve soruşturmasında 40 kişi tutuklandı

Yaş sebze ve meyve soruşturmasında 40 kişi tutuklandı

18.09.2026 22:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yaş sebze ve meyve soruşturmasında 40 kişi tutuklandı

Fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 41 büyük dağıtıcı firma yöneticisinden 40’ı tutuklandı.

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Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 41 firma yöneticisinden 40’ı tutuklandı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen 40 şüphelinin, 10’ar kişilik dört grup halinde adliyeye gönderildiği ve talep doğrultusunda şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hal Kayıt Sistemi ve Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edilerek kapsamlı bir rapor hazırlandı. Ayrıca 1.029 çiftçinin beyanına başvuruldu. Ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi koşullarda ulaştığı incelendi.

Soruşturma kapsamında bazı büyük tedarikçi firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yolla piyasa fiyatlarını yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

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