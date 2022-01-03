Yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75 site kapatıldı
Denizli'de jandarma ekipleri, 2021'de siber suçlarla mücadele kapsamındaki çalışmalarda başta 3 bin 75 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 4 bin 781 internet sitesine erişimin engellenmesini sağladı.
Denizli'de, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2021 yılında yaptıkları çalışmada, yasa dışı bahis oynatılan 3 bin 75, terör örgütü propagandası yapılan 75, uyuşturucuyu özendirdiği belirtilen 67, müstehcen içeriğe sahip 1419 ve 'oltalama' içerikli yayın yapılan 145 olmak üzere toplam 4 bin 781 internet sitesi belirledi.
Jandarma tarafından belirlenen internet sitelerine erişim engellendi. Ayrıca siber suç olaylarına karıştığı tespit edilen 116 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 91 olayın da aydınlatıldı belirtildi.
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