Yasa dışı yollarla yurda girmişler: Yakalandılar!

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 35 yabancı uyruklu yakalandı.

Yasa dışı yollarla yurda girmişler: Yakalandılar!
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 09:18

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ve polis ekipleri, denetimlerde 35 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Etiketler: #düzensiz göçmen #gözaltı #Kaçakçı #Kırklareli

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