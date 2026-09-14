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Yaşadığı binanın zemin katında ölü bulundu

Yaşadığı binanın zemin katında ölü bulundu

14.09.2026 15:05:00
Güncellenme:
DHA
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Yaşadığı binanın zemin katında ölü bulundu

Eskişehir'de 4 çocuk babası İhsan Dündar (84) oturduğu binanın zemin katında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.
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Olay, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı’nda bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katında yalnız oturan 4 çocuk babası İhsan Dündar, komşusu tarafından zemin katta hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Dündar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Dündar’ın ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

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Ölümü ‘şüpheli’ olarak değerlendirilen Dündar’ın cansız bedeni, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Dündar’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

İhsan Dündar’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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