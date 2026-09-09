Yasadışı bahis operasyonu yapılmış, kayyım atanmıştı: TRPOS Ödeme Kuruluşu'nun faaliyet izni iptal edildi!

Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'ye yönelik yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonda 24 şüpheli yakalandığı, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilen açıklamada, anılan suçların şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmekte olduğu tespit edildiğinden Trpos Ödeme Kuruluşu AŞ'nin yönetimine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandığı belirtilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandığı, 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 malvarlığına el konulduğu, el konulan malvarlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon lira olduğunun değerlendirildiği aktarılmıştı.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğde, TRPOS Ödeme Kuruluşunun faaliyet izninin iptal edilmesi kararı verildi.

Tebliğde şu ifadeler yer aldı:

"TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun (Kanun) kapsamında 29/9/2023 tarih ve 11506/21105 sayılı Bankamız Kararı ile verilen ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izninin Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir."