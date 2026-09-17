Yasadışı bahis operasyonunda 4 kişi tutuklandı: 2 firari aranıyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma titizlikle devam ediyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, 6 bin 51 kişiye ait IBAN bilgilerinin yasa dışı bahis sitelerinde yer aldığının tespit edilmesinin ardından şüphelilere yönelik çalışma başlatılmıştı.
Bu kapsamda 15 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüphelilerden 2’si dün çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, adreslerinde bulunamayan firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.