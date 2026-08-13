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Yasağa rağmen denize girdi kayalıklarda mahsur kaldı

Yasağa rağmen denize girdi kayalıklarda mahsur kaldı

13.08.2026 14:06:00
Güncellenme:
DHA
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Yasağa rağmen denize girdi kayalıklarda mahsur kaldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağına uymayan bir kişi, sürüklendiği kayalıklarda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve KOSKEM ekipleri, mahsur kalan şahsı kurtardı.

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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan denize girme yasağına uymayıp sürüklendiği kayalıklarda mahsur kalan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Bağırganlı Sahili’nde meydana geldi. Kocaeli Valiliği ve Kandıra Kaymakamlığı tarafından fırtına ile olumsuz hava şartları nedeniyle ilçedeki tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı. Yasağa rağmen denize giren kişi, sürüklendiği kayalıklara çıkarak mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kocaeli Sahil Güvenlik ve Kocaeli Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda mahsur kalan kişi olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarıldı.

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