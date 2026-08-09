Yasak bölgede denize giren ablasını kurtarmak isterken canından oldu

Kandıra ilçesine bağlı Kumcağız Sahili'nde sabah saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı sahilde suya giren kadın, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Arif Tosun (19) da ablasını kurtarmak için denize girdi.

Bu sırada ablasını kurtarmaya çalışan Tosun, dalgaların arasında akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından kıyıya çıkartılan ve boğulma tehlikesi geçiren abla-kardeş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Arif Tosun, kurtarılamadı. Tosun'un ablasının tedavisi sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.