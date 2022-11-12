Yaşamına son veren Armutlu Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı

Evinde, silahla intihara kalkışan ve hastanede yaşamını yitiren 45 yaşındaki Armutlu Kaymakamı Alparslan Kılıç, memleketi Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı.

İHA
12 Kasım 2022 Cumartesi, 13:37
Yaşamına son veren Armutlu Kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı
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Armutlu Kaymakamı olarak Eylül 2021’de göreve başlayan, evli ve 2 çocuk babası Alparslan Kılıç (45), 6 Kasım Pazar günü evinde beylik tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan ve Yalova Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Kaymakam Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

İşlemlerin ardından Kaymakam Kılıç’ın naaşı memleketi Yozgat’a getirildi.

Kılıç için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Çapanoğlu Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazına Kılıç’ın yakınları katıldı.

Namazının ardından Kılıç, Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


Armutlu kaymakam Alparslan Kılıç intihar

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