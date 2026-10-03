Yaşamını yitiren emekçiler çalışmak için Soma’ya gelmişler: Faciada acı gerçekler

Manisa Soma’daki göçük faciasında 5 işçi yaşamını yitirirken, 2 işçi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Facianın yaşandığı maden İmbat Madencilik tarafından işletiliyor. Firmanın, Soma’daki en büyük madencilik firması olduğu belirtiliyor. Yaklaşık 4 bin 500 işçinin çalıştığı ifade ediliyor.

YENİ Parti Manisa Milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen facianın yaşandığı ocağa giderek işçilerle görüştü, yetkililerden bilgi aldı. İzlenimlerini Cumhuriyet’e anlatan Bakırlıoğlu, “Burası yeni açılacak bir pano. Daha üretim yok. Üretime hazırlıyorlar. Madenin girişinden 4 km uzaklıkta. 500 metre aşağıda. Göçüğün olduğu yere 45 dakikada gidiliyor. 26 metre uzunluğunda göçük meydana geliyor. 5 işçi arkadaşımız yaşamını yitirdi” dedi.

ÖĞLE ARASINDA YAŞANMIŞ

İşçilerin facianın öğle yemeği zamanında yaşandığını aktardıklarını anlatan Bakırlıoğlu, “Göçük çalışma saatlerinde, mesai saatleri içerisinde yaşansaymış daha büyük bir faciayla karşı karşıya kalabilirmişiz. İşçilerin söylediği bu. Bir saat önce ya da bir saat sonra göçük olsaymış, çok daha hazin, kara bir tablo olabilirmiş” diye konuştu.

EMEKÇİNİN DOĞUM GÜNÜ

Bakırlıoğlu, göçükte yaralanan Süleyman Çimen’in facianın yaşandığı gün aynı zamanda doğum günü olduğunu da söyledi. Bakırlıoğlu, Çimen’in “Bugün benim ikinci doğum günüm dediğini, ancak arkadaşlarının yaşımını yitirmesine çok üzüldüğü” anlattığını aktardı.

ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞLER

Bu arada faciada yaşamını yitiren işçiler Somalı değil. Geçim derdi nedeniyle çalışmak için Soma’ya gelmişler. Halit Ersay, Denizli Çameli’li. Kerim Ören, Manisa Kırkağaç’lı. Ramazan İnce, Balıkesir İvrindi’li. Ömer Karakaya, Manisa Kırkağaç’lı. İsa Olcay, Kütahya Gediz’li.

‘SOMA’NIN GERÇEĞİ’

YENİ Partili Bakırlıoğlu, “İşçilerin hepsi çalışmak için Soma’ya gelmişler. Bu da Soma’nın gerçeği. Türkiye’nin her yerinden insanlar çalışmak için buraya geliyorlar” dedi. Bakırlıoğlu, soruşturmanın da takipçisi olacaklarını söyledi.

İŞSİZLİK TEHLİKESİ

Bu arada Soma B Termik Santrali’nin de icradan satılık olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, “Burada işsizlik tehlikesi de var. Santral kapanırsa bin 200 işçi işten çıkarılacak. Karadeniz’den, Zonguldak’tan, Balıkesir’den, çevre illerden madenlerde çalışmak için Soma’ya gelmiş insanlar var ” dedi.