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Yasemin Minguzzi'den Meclis'teki 'yoklama krizine' tepki: 'Bu engellemeyi unutmayacağız'

Yasemin Minguzzi'den Meclis'teki 'yoklama krizine' tepki: 'Bu engellemeyi unutmayacağız'

5.08.2026 09:08:00
Güncellenme:
ANKA
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Yasemin Minguzzi'den Meclis'teki 'yoklama krizine' tepki: 'Bu engellemeyi unutmayacağız'

Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuk suçluluğunun önlenmesine yönelik kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yoklamaya katılmayarak Meclis'in kapanmasına neden olan milletvekillerine tepki gösterdi. Minguzzi, "Sizin için parti hesabı, bizim için çocuklarımızın canı" diyerek yaşananları unutmayacaklarını vurguladı.
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İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve çocuk failler bakımından ceza indiriminin sınırlandırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yoklamaya katılmayarak Meclis'in kapanmasına neden olan milletvekillerine tepki gösterdi.

"BU OYUNU UNUTMAYACAĞIZ"

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlumu kaybettikten sonra tek derdim, bir daha hiçbir annenin bu acıyı yaşamaması. Çocuk suçluluğunu önleyecek, katil çocuklara indirim kapısını kapatacak kanun teklifine 'karşıyız' deyip, orada olduğunuz halde yoklamaya katılmayarak Meclis’i kapatanlar. Sizin için parti hesabı, bizim için çocuklarımızın canı. Bu engellemeyi unutmayacağız. Bu oyunu da unutmayacağız." ifadesini kullandı.

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