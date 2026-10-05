Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, “Hakemler dosyası” soruşturması kapsamında adliyeye sevk edildi. İki şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

CNN Türk'ün haberine göre, Kol’un hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporunda yer alan bilgilere ulaşıldı.

14 YILDA 72,1 MİLYON TL ÇIKTI

Aktarılan bilgilere göre, 2012-2026 döneminde 5 bin 978 işlemde Kol’un hesaplarından 72,1 milyon lira çıktı.

Aynı dönemde hesaplarına giren para ise 62,5 milyon lira olarak bildirildi. Hesaplara giren ve hesaplardan çıkan paranın toplamı yaklaşık 135 milyon liralık işlem hacmi olarak aktarıldı.

Haberde, işlem hacmindeki artışın 2020’den sonra belirginleştiği, 2024-2026 döneminde hızlandığı belirtildi. 2026 yılına ilişkin verilerde ise hesaplara yaklaşık 22,3 milyon lira giriş, hesaplardan 40,8 milyon lira çıkış bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

MHK BAŞKANI TUTUKLANDI

Şüpheliler Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.