Yaşlı adam alt yapı çukuruna düştü

Adıyaman’da yolda yürüyen yaşlı adam kazılan alt yapı çukuruna düşerek yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:02
Yaşlı adam alt yapı çukuruna düştü
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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi’nde yolda yürüyen yaşlı bir adam burada açık bırakılan alt yapı çukurunu bir an fark edemeyerek çukur içerisine düştü.

Yaşlı adamı fark eden yurttaşlar, yaşlı adamı çukur içerisinden çıkarttı.

Yaralı olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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