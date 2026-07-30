Yaşlı adamı darbedip çocukları taciz etmişlerdi: Şüpheliler yeniden gözaltına alındı

Ankara’nın Mamak ilçesinde 14 yaşındaki Y.P. ile 15 yaşındaki kuzeni M.P.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen, kendilerine müdahale eden 72 yaşındaki Nurettin Erçayan'ı da darbeden 25 yaşındaki T.S. ile yanındaki kişi, yeniden gözaltına alındı.

Olay, 27 Temmuz günü Ankara Mamak'ta Gülveren Mahallesi’nde meydana geldi. Akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen kız çocuklarını araçla bir süre takip eden 2 kişi, daha sonra yanlarında durup laf attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 2 kız arkadaş, şüphelilere tepki gösterince tartışma çıktı.

YAŞLI ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Kızları takip edip sözle tacizde bulunduğu iddia edilen 2 şüpheliye, emekli Nurettin Erçayan müdahale etti. Erçayan, kızları aracın yanından uzaklaştırıp araçtaki 2 kişiye de tepki gösterdi. Araçtan inen şüpheli, Erçayan'a tekme tokat saldırdı.

Erçayan, aldığı darbelerle yere düştü. Bu sırada kızlar da büyük korku yaşadı. Şüpheliler, Nurettin Erçayan'ı darbettikten sonra araçla uzaklaştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yaralanan Erçayan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Nurettin Erçayan ve korumaya çalıştığı kızlar şikayette bulundu. Polis, 2 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

"BEN İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Nurettin Erçayan, evinden çıkıp restoranın önünden geçerken durumu fark ettiğini söyleyerek, "2 genç kızı bir kişinin zorla götürmeye çalıştığını gördüm. Kızlardan birini elinden çektim aldım. ‘Utanmıyor musunuz? Bunlar daha 15-16 yaşındaki çocuklar’ dedim. Aracın kapısını kapatırken ayağım kaydı düştüm. Daha sonra araçtan inip beni darbettiler. Ben sadece insanlık görevimi yaptım. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Bu vatanın evladı hepimizin evladı. Kendi kızım da olsa komşumun kızı da olsa yine müdahale ederdim” dedi.

Şüphelilerin ifadelerinin ardından serbest bırakıldığını öğrendiğini söyleyen Nurettin Erçayan, “Kanunun gereken cezayı vermesini istiyorum. Böyle insanların aramızda barınmasını istemiyorum. Herkes insanlığını bilse bunlar yaşanmaz” diye konuştu.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Ankara’nın Mamak ilçesinde 14 yaşındaki Y.P. ile 15 yaşındaki kuzeni M.P.'ye sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen, kendilerine müdahale eden Nurettin Erçayan'ı da darbeden T.S. (25) ile yanındaki kişi, bugün yeniden gözaltına alındı.

Şüphelilerden T.S.'nin 'Kasten yaralama' ve 'Uyuşturucu' gibi suçlardan 9 kaydı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.