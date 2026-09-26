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Yatağan’da yeni talan girişimi

Yatağan’da yeni talan girişimi

26.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Ece İçmez
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Yatağan’da yeni talan girişimi

Muğla’nın Yatağan ilçesindeki Köklük Mahallesi’nde faaliyet gösteren mermer ocağına kırma-eleme ve mikronize öğütme tesisi eklenmesine onay verildi. Orman, tarım ve “önemli doğa alanı” statüsündeki bölgeyi kapsayan projeye karşı Yatağan Belediyesi ekolojik hassasiyetler nedeniyle ilgili kurum görüşlerinin alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.
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Muğla Yatağan’a bağlı Köklük Mahallesi’nde Lütfi Takavcı Mermer Maden İthalat İhracat Taahhüt Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından işletilen mermer ocağına kırmaeleme ve mikronize öğütme tesisi eklenmesine onay verildi. Planlara göre 233.08 hektarlık ruhsat alanının 199.2 hektarı belirlendi.

Aynı saha için 22 Mart 2021’de onay alınmıştı. Ancak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 6 Ekim 2021 tarihli görüşünde faaliyetin, “kırma-eleme tesisi kurulmaması” ve “mikronize öğütme işlemi yapılmaması” koşuluyla sakınca oluşturmayacağını bildirdi. Bunun üzerine iki tesisin iptal edildiği proje dosyasında yer aldı. Proje alanının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda “orman alanı”, “tarım alanı”, “önemli doğa alanı” ve “kayalık taşlık alan” kullanımlarında kaldığı kaydediliyor. Yatağan Belediyesi de “önemli doğa alanı” niteliği nedeniyle ilgili kurumların görüşlerinin alınmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti.  

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