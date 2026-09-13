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Yatılı Kuran kursunda 26 öğrenci hastanelik oldu

Yatılı Kuran kursunda 26 öğrenci hastanelik oldu

13.09.2026 22:42:00
Güncellenme:
İHA
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Yatılı Kuran kursunda 26 öğrenci hastanelik oldu

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yedikleri tavuk dönerden zehirlenen yatılı Kuran kursundaki 26 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
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Olay, Nizip ilçesi Çanakçı Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, yatılı Kuran kursunda bir hayırsever tarafından dışarıdan getirilen tavuk döneri yediği öne sürülen 26 öğrenci rahatsızlandı.

Zehirlenme belirtisi gösteren öğrenciler için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan 26 öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Konular: #Zehirlenme #Kuran kursu