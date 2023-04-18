'Yatırımcı bina değil güven arar'

Yayınlanma: 18.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 18.04.2023 - 06:47

BURAK ARZOVA (Ekonomist): Bir yerin Finans Merkezi olabilmesi için ekonomisinin doğru ve anlaşılır kurallarla yürütülebilir olması gerekiyor. Bizim ekonomimizin yabancılar tarafından pek anlaşılabilir olduğunu da göremiyoruz. Uzun zamandan beri Türkiye’ye yabancı sermaye girişi zaten kısıtlı. Sadece oraya binaların açılmasıyla bir Finans Merkezi yapılamaz, yatırımcı çekilemez. Bir Finans Merkezi olduğumuz zaman hangi ülkeden daha cazip olacağız da sermayeyi çekeceğiz sorusu akla geliyor. O nedenle mevcut ekonmomiyle Türkiye’nin bir finans merkezi olması mümkün değil. Sadece bir bina projesi gibi geliyor bana. Binaların güzel olması yabancının gelmesi için etken değil. Kendi kendimizi kandırıyoruz.

DURAN BÜLBÜL (Ekonomist): Finans Merkezi’nin açılmış olması yatırımcının geleceği anlamına gelmez. Yabancı yatırımcı dünyada kabul görmüş siyasi söylem ve inanç arar. Erdoğan’ın politikaları uluslarası anlamda güven veren politikalar değil. Tüm dünyada faizler yükselirken hiçbir iktisadi geçerliliği olmayan bir politika dayatılmış durumda. Piyasalara güven verilmesiyorsa kimse lüks bina için gelmez. Yabancının yatırım yapabilmsi için ticari faizin 40’ın üzerinde olması gerekir. Ayrıca Merkez Bankası bağımsız olmalı.”

BILGE YILMAZ (İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı): Siyasi şov uğruna milyarlarca liralık verimsiz bir açılış yapıldı. Dev binalar inşaat projesinden başka bir şey değildir. Hukukun, mülkiyet hakkının, serbest piyasa koşullarının ve en önemlisi güvenin yok edildiği bir ülkeyi ‘finans merkezi yapacağız’ demek içi boş bir propagandadır.