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Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu: 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu: 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

4.08.2026 19:15:00
Güncellenme:
İHA
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Yavru kediyi önce öpüp sonra boğmuştu: 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı

Bolu’da elektrikli bisikletiyle ilerlerken kucağındaki yavru kediyi önce öpen ardından elleriyle boğarak öldüren şahıs gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın 15 yaşındaki şüphelisinin otizmli olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Olay, merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan bir kişi, elinde taşıdığı yavru kediyi kucağına alarak önce öptü, ardından ise acımasızca elleriyle boğdu.

Yavru kediyi öldüren şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi elektrikli bisikletine binerek olay yerinden uzaklaştı. 

Görüntülerin ortaya çıkması ve olayın haberlere yansımasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin 15 yaşındaki otizmli M.A. olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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