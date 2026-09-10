'Yavuz Sultan Selim - İdrisi Bitlisi ittifakı' sözlerine yeni tepki: Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları'ndan Alevi aydınlarına destek

PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununun çözümüne ilişkin “Yavuz Sultan Selim - İdrisi Bitlisi ittifakı” sözlerine53 Alevi aydın tepki açıklaması yayımlamıştı. Açıklama DEM Parti'de rahatsızlığa yol açarken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bildiriye imza atanlara yönelik “Sokaktan alıp getirip milletvekili yaptığımız isimler, hangi aydın kimliği var bilmiyorum" demişti.

Alevi aydınların tepki açıklamasına Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları'ndan destek geldi.

Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları tarafından yayımlanan bildirgede ''Kürt sorununun çözümü gündeme geldiğinde, tarafların temsilci ve yetkililerinin İdris-i Bitlisî ile Yavuz Sultan Selim arasındaki ittifaka atıfta bulunması adeta gelenek hâline gelmiştir. Bazen doğrudan isimler verilerek bazen de farklı kavramlar kullanılarak bu kanlı ittifaka vurgu yapması Alevi toplumunun belleğindeki katliam ve sürgünlere ilişkin hassasiyetlerinin tetiklenmesine vesile olmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

Alevi-Bektaşi Hak Savunucuları Bildirgesi'nde şu ifadelere yer verildi:

''Alevi Aydınlar Bildirgesini imzalayanların kaygılarını anlıyor ve bunun duyurulmasını destekliyoruz. Kürt sorununun çözümü için şiddetsiz bir siyasal ortamın oluşturulmasından ve bunun kalıcı bir barışa dönüşmesinden yanayız.

Uğruna mücadele verdiğimiz değerlerin ve hassasiyetlerimizin göz ardı edilmesi, bizi kaygılandırmaktadır. Bugün Suriye'de Alevilere yönelik katliam ve kadın kaçırmalar devam ederken aynısını topraklarımızda çağrıştıracak referans ve söylemler karşısında susmayacağız, kaygılarımızı sineye çekmeyeceğiz.

Kürt sorununun çözümü gündeme geldiğinde, tarafların temsilci ve yetkililerinin İdris-i Bitlisî ile Yavuz Sultan Selim arasındaki ittifaka atıfta bulunması adeta gelenek hâline gelmiştir. Bazen doğrudan isimler verilerek bazen de farklı kavramlar kullanılarak bu kanlı ittifaka vurgu yapması Alevi toplumunun belleğindeki katliam ve sürgünlere ilişkin hassasiyetlerinin tetiklenmesine vesile olmaktadır.

''YOK OLUŞ VE ASİMİLASYON KISKACINA ALINMIŞTIR''

Mesele, Çaldıran’da gerçekleşen savaş değil; öncesinde başlayan ve sonrasında, yüzlerce yıl boyunca devam edegelen kıyım, sürgün, dışlama ve nefret siyasetidir. Çağlar boyu başta Aleviler olmak üzere, makbul görülmeyen topluluklar, yerel ve merkezî güçlerin her türlü kötülüğüne maruz kalmıştır. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan süreçte on binlerce insanın canına kıyılmış, yüz binlercesi yerinden edilmiş; bu topluluklar yok oluş ve asimilasyon kıskacına alınmıştır. Bu tarihsel sürece ve sonuçlarının belleklerindeki canlılığına rağmen insanlık suçlarını kapsayan bir ittifakın çeşitli sembol ve uygulamalarla günümüze taşınması ve siyasi bir çözüm olarak önerilmesi kabul edilemez. Bu tarz vurgular başta Aleviler olmak üzere toplumun genelini rahatsız etmektedir. Bu öneri “barış, eşit yurttaşlık ve insanca yaşam” gibi çağrıların doğasına aykırıdır. Buna karşı tepki vermek ve toplumun hassasiyetini dile getirmek hem bir hak hem de bir görevdir.

''KANLI İTTİFAKI ÜZERİNE KURULAMAZ''

“Barış, demokrasi ve eşit yurttaşlık” esaslı “modern bir cumhuriyet”, çağın ruhundan uzak, imparatorluklar döneminin anlayışı ve kanlı ittifakı üzerine kurulamaz. Bugünün Türkiye’si, 500 yıl önceki bir sultan ile bir saray danışmanı ve temsilcisinin bakış açısı ile ele alınamaz; Türkiye’nin sorunları onların sığ ve kanlı uygulamaları ile çözülemez. Yeni bir dil, yeni bir yol gerekmektedir.

Alevi halkının haklarını her alanda etkin bir şekilde savunmaya devam edeceğiz.''

İMZACILARIN İSİM LİSTESİ

Abbas Karakaya (yazar, çevirmen)

Ahmet Koçak (Gazeteci - Yazar)

Ali Akpınar (Eğitimci)

Ali Şat (Oberfranken Akdeniz Alevileri Kültür Merkezi Başkanı)

Alisultan Dinçer (Yaşam Ağacı Derneği Yöneticisi)

Ayhan Aslan (Yüksek Fizikçi)

Ayşe Acar (Felsefeci - Yazar)

Prof. Dr. Bedriye Boyraz (Akademisyen)

Bülent Büyükdağ (Avukat)

Cafer Yılmaz (Kars Dev-Genç Kurucusu - 1978)

Cemal Doğan (İnşaat Mühendisi)

Cengiz Kurt (Marketler Zinciri Koordinatörü)

Filiz Çelik (Anne-Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım Uzmanı)

Hamide Rencüs (Araştırmacı - Yazar)

Handan Çelik (Bankacı)

Hasan Gökyıldız (Avrupa Arap Alevileri Federasyonu / AAAF İkinci Başkanı)

Dr. Heysem Kaya (Akademisyen)

Hıdır Orhan (Eğitimci)

Hüseyin Edemir (Yazar - Tarihçi - Sosyal Bilimci)

İnan Doğan (Vergi Uygulama)

İsa Sonay (Akdeniz Sosyal Kültür Derneği Yöneticisi)

İsmail Aslan (Dersim Dernekler Federasyonu Önceki Dönem Başkanı)

İsmail Kaplan (Sosyal Pedagog)

İsmail Zubari (Samandağ Yerel Gazeteci)

İsmibey Gülşeli (Eğitimci)

Kazım Karakoç (PSAKD 12. Dönem Saymanı - 2 Temmuz Vakfı YK Üyesi)

Kelime Ata (Yazar - Gazeteci)

Lümeyse Dede (İHD Hatay Şube Eski Yöneticisi)

Mesut Kılıç (Alevi Halk İnisiyatifi Sözcüsü)

Metin Yıldız (Tunceliler Derneği Başkanı)

Metin Yılmaz (Müzisyen - Şair)

Musa Özuğurlu (Gazeteci - TV Program Yapımcısı)

Nazım Eskili (Türkiye Akdeniz Aleviler Birliği Başkanı)

Necdet Yüksekbaş (Şair)

Necva Hadim (Eğitimci)

Dr. Neval Oğan Balkız (Akademisyen)

Nilgün Aşkar (SES Hatay Şube Eş Başkanı - Psikolog)

Orhan Şahin (Gazeteci)

Önder San (Ekonomist - Tercüman)

Özkan Gönül (Siyaset Bilimci - SMMM)

Polat Balkan (Avukat - Antalya Barosu Eski Başkanı)

Recai Aksu (Avrupa Türk Gazeteciler Birliği Başkanı - Gazeteci)

Reha Çamuroğlu (Yazar - Akademisyen - Eski Milletvekili)

Said Diyab (İnşaat Mühendisi - AAAF Yönetim Kurulu Üyesi)

Samut Karabulut (Halkevleri Eski GYK Üyesi)

Sevinç Alkan (Pedagog)

Süleyman Doğan (Çorum Alaca İmat Köyü Dayanışma Derneği Başkanı)

Süleyman Okur (Arap Alevi Şeyhi)

Süleyman Zaman (Yazar)

Turgay Eminoğlu (SMMM)

Uzay Özgün Sevindi (Baba İlyas Yol Yareni)

Yavuz Selçuk (Erenler Eğitim ve Kültür Vakfı 11. Dönem Başkanı)

Zeki Rüzgar (Avukat)