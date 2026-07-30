Yavuzyılmaz 'AKP’nin diplomatik başarı'sını belgeleriyle açıkladı: ‘229 milyon dolar Jersey Adası'nda buharlaştı!’

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2019 yılında elde edilen petrol taşıma gelirlerine ilişkin yeni iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, AKP hükümetinin uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde Irak Merkezi Hükümeti'nin izni olmadan taşındığını öne sürdüğü petrol nedeniyle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nden 2019 yılında 494 milyon 186 bin dolar taşıma ücreti aldığını iddia etti.

"229 MİLYON DOLARIN AKIBETİ BELİRSİZ"

Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın önce Jersey Adası'nda kurulduğunu belirttiği Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığını, buradan 264 milyon 909 bin doların BOTAŞ'a transfer edildiğini, geriye kalan 229 milyon 276 bin doların ise akıbetinin bilinmediğini öne sürdü.

Yavuzyılmaz, paylaşımında şunları söyledi:

"AKP’nin diplomatik başarı diye ambalajladığı kriminal gerçekler!

Bugüne kadar, Irak-Türkiye ham petrol boru hattındaki usulsüz petrol taşımacılığının 2014-2018 yıllarını kapsayan bölümünü açıklamıştık.

Şimdi, 2019 yılındaki dosyasını açıyoruz:

Bir kara para cenneti olan Jersey Adası’nda;

Türkiye’ye ait yüz milyonlarca dolarlık petrol parasının buharlaştırıldığını ortaya çıkardık.

AKP’nin, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nda uluslararası anlaşmalara aykırı olarak;

Irak Merkezi Hükümetinin izni olmaksızın taşıdığı ve Ceyhan Limanı’nda yüklemesini yaptığı petrol için;

2019 yılında

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nden 494 milyon 186 bin dolar petrol taşıma ücreti aldığını tespit ettik.

Bu devasa tutar önce, AKP hükümetinin Jersey Adası'nda kurmuş olduğu ve finansal tablolarına gizlilik getirdiği;

Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete transfer ediliyor.

Ardından 264 milyon 909 bin doları Türkiye’ye, BOTAŞ’a aktarılıyor.

Geriye kalan 229 milyon 276 bin dolara ne olduğu ise meçhul!

Bu para, adeta bir kara delik olan Jersey Adası'nda buharlaşıyor!

Güncel kurla 11 milyar lira kayıp!

Bunun adı uluslararası soygundur

Kayıp tutar, mutlaka CB Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili AKP’li bürokratların mal varlığından tahsil edilmelidir!

Kaynak

- Irak Bölgesel Kürt Yönetimi 2019 Yılı Deloitte Resmî Petrol Raporu,

- BOTAŞ 2019 Yılı Sayıştay Raporu,

- Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporu"