Yavuzyılmaz: 'Tuzla'da park alanına yapılan 154 kaçak villaya tapu hazırlığı var'

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Tuzla'da park ve rekreasyon alanı olarak ayrılan arazide inşa edilen 154 kaçak villaya ilişkin açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, söz konusu yapıların imar değişikliğiyle yasallaştırılmak istendiğini ileri sürerek, "Kamu malını peşkeş çekmek suçtur" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yavuzyılmaz, iddiasına göre AKP yönetimindeki Tuzla Belediyesi'nin 2023 yılında borçlarına karşılık yaklaşık 75 bin metrekarelik alanı belediye şirketi Tuz-Yap'a devrettiğini belirtti.

Yavuzyılmaz, daha sonra bu alan için hobi bahçesi yapılmasına yönelik karar alındığını, CHP'li meclis üyelerinin ise imar planına "hobi bahçesi dışında kullanılamaz, özel mülkiyete konu edilemez" şerhi düştüğünü ifade etti.

Buna rağmen Tuz-Yap'ın Tepeören'deki park ve rekreasyon alanına 154 tapusuz villa ile 4 ticari yapı inşa ettiğini söyleyen Yavuzyılmaz, kaçak yapıların bir bölümünün de "satış vaadi sözleşmeleriyle" düşük bedeller üzerinden bazı kişilere devredildiğini iddia etti.

Yavuzyılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

"Tuzla’daki kaçak villalara suç üstü yaptık!

Tuzla Belediyesi’nin park ve rekreasyon alanlarına hobi bahçesi yapıyoruz diye karar alıp, bu alanlara 154 adet kaçak villa yaptığı soygunu ortaya çıkardık.

Soygun nasıl yapıldı?

AKP dönemi Tuzla Belediyesi⬇️

1.) 2023’te borçları karşılığında belediye şirketi olan Tuz-Yap’a 75.000 m2 alanı devrediyor.

2.) Ardından buradaki park ve rekreasyon alanlarına, hobi bahçeleri yapmak için karar alıyor.

3.) CHPli meclis üyeleri, hobi bahçesi dışında kullanılamaz, özel mülkiyete konu edilemez, diye imar planına şerh düşüyor.

4.) Buna rağmen Tuz-Yap, Tepeören’deki park ve rekreasyon alanlarına 154 adet tapusuz villa ve 4 adet ticari yapı dikiyor.

5.) Belediyenin bu tarz hukuksuz işlerine koruma sağlamak için, kaçak villaların bir kısmı hatırlı yandaşlara el altından (satış vaadi sözleşmeleriyle) kelepir fiyatlarla peşkeş çekiliyor.

Ancak bir süre sonra;

Rantçılar açışından büyük bir şok yaşanıyor!

🔴Zira Tuzla’da 2024 yerel seçimlerini CHP’nin adayı Eren Ali Bingöl kazanıyor. Yani bu işlerdeki bütün fırıldaklıkları yapan AKP’li yöneticiler seçimi kaybediyor.

🔴İşte tam bu aşamada Eren Ali Bingöl’ün kendinden önceki dönemde oluşturulan bu rantın hesabını sorması gerekirken, rantı meşrulaştırmak için harekete geçiyor.

🔴Kaçak villaların yapıldığı park ve rekreasyon alanını konut alanına çevirmek, kaçak villalara tapu verip, değerini katlamak için imar değişikliği istiyor!

🔴Rantçıların çöktüğü halka ait bu alanı geri almak yerine, başka bir mahallede yeni bir park ve rekreasyon alanı ilan edilsin diyor!

Peki sonuç ne oluyor?⬇️

8 Temmuz 2026’da 3 CHP’li İmar Komisyonu Üyesi onurlu bir duruş sergileyerek, Eren Ali Bingöl’e karşı direnerek bu rant planını bozuyor.

İmar planı değişikliğini reddediyor!

Eren Ali Bingöl ise 1 Ağustos 2026’da CHP’den istifa edip AKP’ye geçiyor!

Şimdi de AKP’li meclis üyeleriyle birlikte bu kaçak villalara tapu vermek için gün sayıyor!

Buradan uyarıyorum!

Kamu malını peşkeş çekmek suçtur!"