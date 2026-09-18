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Yaya geçidinde duran kamyonete otomobil çarptı

Yaya geçidinde duran kamyonete otomobil çarptı

18.09.2026 09:56:00
Güncellenme:
DHA
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Yaya geçidinde duran kamyonete otomobil çarptı

Amasya'da yaya geçidinde duran kamyonete otomobil çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken 1 kişi hafif yaralandı.
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Kaza, dün Mustafa Kemal Paşa Caddesinde meydana geldi. 05 ABC 542 plakalı kamyoneti kullanan Medet Ç., yaya geçidinde yayalara yol vermek için durdu.

Bu sırada Burak B. yönetimindeki 01 GH 790 plakalı otomobil, kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Hacer Y., hafif yaralandı.

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İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

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