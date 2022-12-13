Yaya geçidinde otomobilin çarptığı liseli Ela ve Büşra yaralandı

Diyarbakır'da, yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı lise öğrencileri Ela Ç. (17) ile Büşra Ş. (17) yaralandı. Hastanede kaldırılan yaralılardan Ela Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

DHA
13 Aralık 2022 Salı, 15:23
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı liseli Ela ve Büşra yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda okul çıkışı yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Kayapınar Adnan Menderes Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri Ela Ç. ile Büşra Ş.’ye sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı.

Ela Ç. ve Büşra Ş. çarpmanın etkisiyle refüje savruldu. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaburgasında kırık olduğu belirtilen Ela Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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