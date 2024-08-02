Yayaya çarptı, 'su alacağım' deyip olay yerini terk etti

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:32

Güncelleme: 02.08.2024 - 11:09

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Şehit İrfan Atasayar Sokak üzerinde meydana geldi.

Otogar istikametine seyreden henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletli, yoldan geçen Yusuf A.’ya (71) çarptı.

Kaza sonrası Yusuf A. yaralanırken, motosiklet sürücüsü olay yerini terk etti. Yusuf A., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"SU ALMAYA GİDECEĞİNİ SÖYLEDİ"

Olayla ilgili konuşan bir Yusuf A., "Çarpan motosikletli su almaya gideceğini söyledi ama suyu da biz aldık” dedi.

Kaçan motosikletlinin tespit edilmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.