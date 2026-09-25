YAYDER’de yeni dönem: Ali Avcu başkanlığındaki yönetim seçildi

Yayıncılar Yardımlaşma Derneği’nin (YAYDER) 19 Eylül’de yapılan genel kurulunda yeni yönetim ve denetim kurulları seçildi. Başkan Ali Avcu, artan üretim maliyetlerinin özellikle küçük yayınevlerini zorladığını belirterek yayıncılar arasında dayanışma çağrısı yaptı. Avcu, ailelerden de çocuklarıyla birlikte kitap okumaya zaman ayırmalarını istedi.

Bir kitabın okura ulaşan yolculuğu, yazarın son cümleyi yazmasıyla bitmiyor. Kâğıdın temin edilmesi, baskı, dağıtım, nakliye ve satış, yayıncılığın birbirine bağlı aşamalarını oluşturuyor. Bu aşamaların her birinde yükselen giderlerle karşılaşan yayıncılar, YAYDER’in genel kurulunda sektörün yaşadığı güçlükleri ve birlikte atılabilecek adımları ele aldı.

19 Eylül 2026’da gerçekleştirilen genel kurulda faaliyet raporları ve mali tablolar görüşüldü. Ardından yönetim ve denetim kurulları için seçim yapıldı. Ali Avcu’nun yer aldığı yeni yönetim kurulu listesi seçilirken toplantıda yayıncılığın ekonomik koşulları ve okuma kültürünün güçlendirilmesi de gündeme geldi.

“KÜÇÜK YAYINEVLERİ YENİ KİTAP BASMA KARARINDA ZORLANIYOR”

Genel kurulda konuşan Avcu, SEKA’nın kapatılmasını Türkiye’nin kâğıt üretimi açısından önemli bir kayıp olarak değerlendirdi. Kâğıt ve baskı maliyetlerinin yanında dağıtım, nakliye ve fuar giderlerinin de arttığını belirten Avcu, bu yükün özellikle küçük yayınevleri üzerinde hissedildiğini söyledi. Avcu’ya göre yayıncılar, yeni bir kitabı basmaya karar verirken maliyetleri her geçen gün daha fazla gözetmek zorunda kalıyor.

Sektördeki daralma, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin 2025 Yılı Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na da yansıdı. Rapora göre bandrollü basılı kitap üretimi, bir önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 1,5 geriledi. Enflasyon hesaba katıldığında ise kitap perakende pazarında yüzde 6,98’lik reel daralma yaşandı.

Avcu, yayıncılığın ayakta kalabilmesi için üretimden satışa kadar sektörün ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Yayıncılar arasındaki dayanışmanın güçlenmesini de bu süreçte önemli bir adım olarak gösterdi.

AİLELERE BİRLİKTE KİTAP OKUMA ÇAĞRISI

Avcu’nun konuşmasında çocukların ve gençlerin ekran başında geçirdiği zaman da yer aldı. Dijital araçların bilinçsiz ve uzun süreli kullanımının kitapla kurulan bağı zayıflatabileceğini söyleyen Avcu, okuma alışkanlığının gelişmesinde ailelerin rolüne dikkat çekti:

“Çocuklara kitap okumalarını söylemek tek başına yetmez. Evde kitap için zaman ayırmalı, onların yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun kitapları birlikte seçmeli, okudukları üzerine konuşmalıyız. Çocuk kitapla bağ kurduğunda hem yeni dünyalar tanır hem de düşünmeyi ve soru sormayı öğrenir.”

TÜİK’in 2024 araştırmasına göre düzenli internet kullanan 6–15 yaş grubundaki çocukların yüzde 83,9’u internetten video izliyor. Bu oran tek başına dijital bağımlılık anlamına gelmiyor. Bununla birlikte çocukların zamanlarını nasıl geçirdiği, kitaplara ne kadar yer ayırabildiği ve ailelerin onlara nasıl eşlik edebileceği üzerine düşünmek için önemli bir veri sunuyor.

Genel kurulda seçilen yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri şöyle:

1. Ali Avcu

2. Yasin Portakal

3. Ercihan Güven

4. Vesile Kızılboğa

5. Murat Korkmaz

6. Selçuk Arslan

7. Erol Bozkurt

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Mehmet Yönten

2. Davut Tunçbilek

3. Deniz Kuşça

4. Sibel Şerin

5. Sibel Sevgen

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

1. Mehmet Ali Nalbant

2. Ayhan Çoban

3. Orhan Özyel

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1. Ömür Horuz

2. Tezcan Çaltık

3. Tuncay Öztürk