Yayın hayatına iki hafta önce başlamıştı: Koza TV'de iki ayrılık

Koza TV Yayın Kurulu Başkanı Özgür Çakmakçı, görevinden ayrıldığını duyurdu.

"YÖNETİMLE ARAMIZDAKİ İLKESEL BİR FİKİR AYRILIĞI NEDENİYLE AYRILDIM"

Ayrılık gerekçesinin 'yönetimle yaşadığı ilkesel bir fikir ayrılığı' olduğunu belirten Çakmakçı, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"9 ay önce tek bir masa ve sandalye ile başladığımız Koza Televizyonu macerasında benim için yolun sonuna gelindi. Kısa süre içinde türlü imkansızlıklar ve engellemelere rağmen o masa sandalyeyle başladığımız yolculukta yerel bir kanalı ulusal bir haber kanalına dönüştürmeyi başardığımıza inanıyorum. Koza Televizyonu Yayın Kurulu Başkanlığı’ndan yönetimle aramızdaki ilkesel bir fikir ayrılığı nedeniyle ayrıldım."

Kanalın program sunucularından Gülşah İnce de, kanaldan ayrıldığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ayrılık nedenine ilişkin bir açıklama yapmayan İnce, paylaşımında çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.