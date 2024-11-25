Yaylada mahsur kalan çoban 24 saatte kurtarıldı
Kayseri’nin Akkışla ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan çoban, ekiplerin 24 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Küçükbaş hayvanlarını otlatmak için Gömürgen Mahallesi yakınlarındaki yaylaya çıkaran çoban Sadettin Demirkol, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen AFAD, jandarma, Turkuaz ve Anda ekipleri çalışma başlattı. 24 saat süren çalışmanın ardından ekipler, Demirkol’a ulaştı. Hastaneye kaldırılan Demirkol, tedavi altına alındı. Sürüdeki bazı küçükbaş hayvanların telef olduğu belirlenirken, sağ kalanlar ise ahıra götürüldü.
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