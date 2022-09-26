Yaylada mahsur kaldı, askeri helikopterle kurtarıldı
Adana Aladağ'da bir kişi, Köküt Yaylası'nda mahsur kaldı. Metrelerce yükseklikte yardım bekleyen yurttaş, daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'na ait helikopterle kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası'nda mahsur kalan kişinin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarıldığını açıkladı.
YERİ HELİKOPTERLE TESPİT EDİLDİ
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde. Adana'nın Aladağ ilçesindeki Köküt Yaylası mevkisinde mahsur kalan bir vatandaşımız, Kara Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarıldı" denildi.
Bakanlıktan paylaşılan görüntüde ise mahsur kalan kişinin yerinin havadan tespiti, askerlerin kurtarma çalışması ve helikoptere alınan kişiye ilk yardım anları yer aldı.
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