Yaylada tipiye yakalanıp kaybolan 7 çobandan 1’i öldü

Yayınlanma: 25.11.2024 - 11:57

Güncelleme: 25.11.2024 - 11:57

İlçede çobanlık yapan Halil İbrahim Yaprak ve oğlu Faruk Yaprak, Akçaalan mevkisinde dün hayvanlarıyla yayladan dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalandı. Baba ve oğlunun evlerine gitmediğini öğrenen yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İl Afet ve Acil Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve belediye ekiplerinin bölgede başlattığı çalışma sonucu Halil İbrahim Yaprak kısa sürede bulunarak kurtarıldı. Oğlu Faruk Yaprak'ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Yaprak'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

ÇOBANLAR MAĞARADA MAHSUR KALDI

Aynı gün, ilçenin yüksek kesimlerindeki Çivi ve Ballı mahallelerini birbirine bağlayan Karçiv mevkisinde de gece saatlerinde hayvanlarıyla dönüş yolunda yoğun kar yağışına yakalanan çobanlar Hidayet Aydın, Faruk Akçelik, Altan Köse ve Mustafa Doğan bölgedeki bir mağaraya sığındı. Tipi nedeniyle burada mahsur kalan çobanlar, durumu yakınlarına bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve belediye ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle mağaraya ulaşamadı. Mağaradakilerle cep telefonuyla irtibat sağlayan ekipler, karla kaplı yolların açılması için iş makineleri ve paletli ambulansla çalışma başlattı.

Öte yandan, Kavaközü mevkisinde kaybolan Recep Durmuş da AFAD ekipleri tarafından sağ bulundu. Durmuş'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.