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Yazar Murat Koparan, Üsküdar'daki villasında 'başından vurulmuş halde' ölü bulundu

Yazar Murat Koparan, Üsküdar'daki villasında 'başından vurulmuş halde' ölü bulundu

29.08.2026 10:37:00
Güncellenme:
DHA
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Yazar Murat Koparan, Üsküdar'daki villasında 'başından vurulmuş halde' ölü bulundu

Üsküdar’da yazar Murat Koparan, yaşadığı villanın banyosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu. Koparan’ın eski eşiyle yaptığı telefon görüşmesi sırasında silah sesi duyulduğu ve ihbar üzerine ekiplerin villaya sevk edildiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Üsküdar’da yazar Murat Koparan (37), yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İddiaya göre Koparan’la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza Y. (33), silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, 25 Ağustos Salı günü saat 16.15 sıralarında Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü.

Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

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VİLLAYA BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi.

Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

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Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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