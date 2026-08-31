Yazarımız Ağırel, Melih Gökçek soruşturması kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi: 'Daha büyük bir olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım'

Gazetemiz Cumhuriyet'in yazarı Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek ailesinin yurtdışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığına dair bir haber yayımlamıştı. Haberde; Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina, Velbert'te AVM için anlaşmalar yaptığı iddialarını gündeme getirmişti. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcıliği Gökçek hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma haberinin ardından açıklama yapan Gökçek ise "Allah'ın izniyle adaletine teslim ediyorum" dedi.

İFADE İŞLEMİ 3 SAAT 30 DAKİKA SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında Ağırel, tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ağırel, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili'ne ifade verdi. İfadesi 3 saat 30 dakika sürdü. İfade işleminin ardından Ağırel, basın açıklamasında bulundu.

30 BİN EURO'DAN 3 MİLYON 800 BİN EURO'YA'

Ağırel; "Biliyorsunuz ki Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta kurmuş olduğu bir şirket var. HAMAG isimli bir şirket. Bilgi aldıktan sonra bununla ilgili bir iş takip ettim. Gazetecilik yaptım daha doğrusu. Hepimizin yaptığı gibi gazetecilik faaliyetiydi. Hamag sıfır ciro ve sıfır çalışanla bununla birlikte 30 bin Euro sermayesi olan bir şirket, 3 milyon 800 bin Euro 2024 yılına geldiğinde bir anda mal varlığına sahip oluyor. Ardından bu mal varlığına sahip olduktan sonra ki bu mal varlığı 15 daire ve iki ticari alandan oluşuyor" dedi.





200 MİLYON EURO AVM PAZARLIĞI

"Sonrasında Velbert şehrinde 18 daire ve beş ticari alanın olduğu bir alışveriş merkezine evriliyor" diyen Ağırel; "Orası da 8 milyon 700 bin Euro değerinde bir yerdi. Buraya iki defa sözleşme yapılıyor. Önce Hülya Gökçek adına yapılıyor. Sonrasındaysa burası HAMAG adına tekrardan holding oluyor ve HAMAG adına tekrar sözleşme yeniliyor ama sözleşmenin şartlarını yerine getirilmediği için bu satış gerçekleştirilemiyor. Sonrasındaysa istikamet Lüksemburg'a çevriliyor. Lüksemburg'da iki kişiden aldığım bilgiye göre yaklaşık 180 milyon Euro, 200 milyon Euro gibi rakamlara bir alışveriş merkezinin pazarlığı yapılıyor. Bu alışveriş merkezinin pazarlığındaysa uzlaşma sağlanamıyor ve burayı almaktan vazgeçiyorlar. Buranın içerisindeki kişilerle ilgili bütün haberleri anlattım" ifadelerini kullandı.

'ÇOK FAZLA İSME İLERLEYECEK

Onlar TV yayınında haberine ilişkin Bilgi ve belgeleri savcılığa teslim edebileceğini söylediğini anımsatan Ağırel; "Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdım ve Sözcü TV'de yer aldı bunlar. Dolayısıyla da savcılık tanık sıfatıyla benim ifademin alınmak üzere davet etti bugün için. Geldim Sayın Başsavcıvekili'ne ifade verdim. Sayın Başsavcıvekili'ne elimdeki tüm belgeleri, bilgileri, hepsini ayrıntılı şekilde anlattım. Daha önce basına yansıyan, sizlerin bildiği birçok konunun dışında çok fazla kişi ve holding bilgisi verdim. Soruşturmanın daha çok genişleyeceği kanısındayım. Daha da büyüyeceğini anladım. Acaba neden sadece İbrahim Melih Gökçek hakkında soruşturma açıldığıyla ilgili sorularınız olduğunu biliyorum. Bununla ilgili edindiğim izlenim diyelim, soruşturma çok genişleyecek. Çok fazla isme ilerleyecek. Ben bu kanıdayım, bu düşüncedeyim. Ve nihayetinde çok daha büyük bir soruşturmanın sonucunda çok daha büyük bir olayın ortaya çıkacağı, olay örgüsünün ortaya çıkacağı kanısındayım" dedi.

'PAYLAŞMAM KONUSUNDA BİR TİTİZLİK VAR'

"Şu anda bununla ilgili ifade metnini herhangi bir paylaşmam konusunda bir titizlik var" diyen Ağırel; "Soruşturmanın selahiyeti açısından bunun paylaşılmaması gerektiğini bildirdi. Birçok konu var aslında aktarmak istediğim size. Mesleki olarak da sizlerin merak ettiğini biliyorum ama soruşturmanın önemi açısından, selahiyeti açısından bunun şu anda aktaramayacağının bilgisini vermek istiyorum" ifadelerini kullandı.