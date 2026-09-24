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Yazarımız Barış Terkoğlu gündeme taşımıştı... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Emre Tezmen' açıklaması

Yazarımız Barış Terkoğlu gündeme taşımıştı... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Emre Tezmen' açıklaması

24.09.2026 16:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yazarımız Barış Terkoğlu gündeme taşımıştı... Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Emre Tezmen' açıklaması

Yazarımız Barış Terkoğlu, Ramazan Başak'ın Tera Yatırım hakkında 14 ay önce CİMER'e yaptığı başvuru ile suç duyurularını gündeme taşıdı. Terkoğlu, Başak'ın suç duyurusu dilekçesinde, "Tera Grubu’nun hâkim hissedarı Emre Tezmen, birçok konuşmasında sayın Hazine ve Maliye bakanının çok yakın arkadaşı olduğunu söylemiştir" ifadelerinin yer aldığına dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı da, konuya dair açıklama yaptı.
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Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Tera Yatırım ve grup şirketleriyle ilgili iddiaları bugünkü  "Hepiniz biliyorsunuz zarların hileli olduğunu!" başlıklı köşesine taşıdı. 

Terkoğlu, BDDK Bankalar Yeminli Murakıplığı ve MASAK Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunan Ramazan Başak'ın 30 Temmuz 2025'te CİMER'e yaptığı başvuruda Tera Yatırım hakkında çeşitli iddialarda bulunduğunu ve başvurunun ardından 5 Ocak 2026'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu yazdı.

Ramazan Başak'ın başvurularında "şaibeli para trafiği, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, piyasa dolandırıcılığı ve ilgili kamu kurumlarının görevlerini ihmal etmesi" iddialarının yer aldığına da dikkat çeken Terkoğlu, Başak'ın suç duyurusunda bulunduğu dilekçede, şu ifadelerin yer aldığını aktardı:

"Tera Grubu’nun hâkim hissedarı Emre Tezmen, birçok konuşmasında sayın Hazine ve Maliye bakanının çok yakın arkadaşı olduğunu, İngiltere’de beraber işleri olduğunu, bizzat benim de şahit olduğum ortamlarda defalarca söylemiştir."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Konuya dair Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. 

Açıklamada, Emre Tezmen’in bakanla şahsi ilişkisinin olmadığı, bakanın bir dönem çalıştığı Merrill Lynch ile Tezmen’in kurumsal ilişkisini Tezmen’in bakanla şahsi ilişki gibi gösterdiği, dolayısıyla bakanın adını kullandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bugün bir gazetede yayımlanan köşe yazısında, bir şahsın dilekçesinde başka bir kişiye atfettiği sözlerden hareketle Sayın Bakanımız hakkında gerçek dışı imalarda bulunulmuştur.

Sayın Bakanımızın adı geçen aracı kurumla ya da bu kurumun sahip ve yöneticileriyle, İngiltere'de veya başka herhangi bir yerde, kamu görevi öncesinde ya da sonrasında hiçbir iş ilişkisi, ortaklığı veya ticari bağı olmamıştır.

Sayın Bakanımız, 2000-2007 yılları arasında Merrill Lynch’in araştırma biriminde görev yapmıştır. Bu görev, herhangi bir kurumla ticari ilişki kurma veya iş verme yetkisi içermemektedir. Merrill Lynch gibi küresel bir bankanın Türkiye’deki birçok aracı kurumla kurumsal düzeyde çalışmış olması, Sayın Bakanımız ile herhangi bir kişi arasında iş ilişkisi bulunduğu anlamına gelmez.

Bir kişinin kendine itibar ya da nüfuz izlenimi kazandırmak için Sayın Bakanımızın adını kullandığı iddiası, Bakanımızla herhangi bir ilişki bulunduğunu göstermez. Böyle bir durum söz konusuysa sorumluluğu o kişiye aittir. Gerçek dışı iddialara karşı hukuki haklarımız saklıdır."

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