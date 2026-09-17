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Yazarımız Murat Ağırel'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Yazarımız Murat Ağırel'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

17.09.2026 16:07:00
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Haber Merkezi
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Yazarımız Murat Ağırel'den Melih Gökçek hakkında suç duyurusu

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, kendisi ile ilgili iddialarda bulunan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında suç duyurusunda bulundu. Ağırel, "Her namuslu, şerefli vatandaşın yapacağı gibi, benim hakkımda ileri sürdüğü iddiaların dayanağı olan bilgi ve belgeleri savcılığa sunacak" ifadelerini kullandı.

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Yazarımız Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında kendisine yönelik iddiaları nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

"ŞİMDİ SIRA İDDİA SAHİBİNDE..."

Ağırel, sosyal medya hesabından, Gökçek'in kendisine yönelik iddialarda bulunduğu paylaşımların da yer aldığı suç duyurusu dilekçesini paylaşarak, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin benim kitaplarımı satın aldığı iddiasını da, FETÖ firarisi Emre Uslu üzerinden hakkımda ortaya attığı iddiaları da savcılığa bildirdim.

Şimdi sıra iddia sahibinde.

Her namuslu, şerefli vatandaşın yapacağı gibi, benim hakkımda ileri sürdüğü iddiaların dayanağı olan bilgi ve belgeleri savcılığa sunacak.

Ne biliyorsa, neye dayanıyorsa, elinde ne varsa verecek.

Ben de soruşturma sürecinde ortaya çıkan bilgi ve belgeleri kamuoyuyla paylaşacağım.

Diğer yaptığımız suç duyuruları kayda girince paylaşmaya devam edeceğim."

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