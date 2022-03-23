Yazın büyük etkinliği: NOTFEST İzmir geliyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 14:23

NOTFEST İzmir Tiyatro Festivali, 15-17 Temmuz tarihleri arasında Seferihisar’da düzenlenecek. Festival kapsamında tiyatronun usta isimlerinden genç oyunculara kadar birçok sanatçı izleyici ile buluşacak. No Tiyatro tarafından düzenlenecek festivalde oyunlardan atölyelere, etkinliklerden konserlere birçok etkinlik yer alıyor.



USTALARDAN ESERLER

NOTFEST İzmir'de, usta oyuncu Şener Şen'in uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine döndüğü, 1970 yılında Türkiye’de büyük bir işçi eylemi olan 15-16 Haziran Olayları sırasında bir konağın mutfağında gelişen olayları anlatan 'Zengin Mutfağı' oyunu, izleyi ile buluşacak.

Erdal Beşikçioğlu, Fatih Sönmez ve Ahmet Melih Yılmaz'ın rol aldığı 'Acting'in gösterimi de NOTFEST İzmir'de gerçekleşecek. 'Acting' cinayetten hüküm giymiş bir oyuncu-yönetmenin diğer iki hücre arkadaşıyla hapishanedeki oyunculuk üzerine sohbetlerini konu alıyor.

Festivalde sahnelenecek bir diğer oyun ise 'Evlat'. Florian Zeller'in eseri, Hira Tekindor çevirisi ile kalınan sevgileri, görülen düşleri ve elini uzatan bir çocuğu anlatan 'Evlat' oyununda; Onur Saylak, Cem Yiğit üzümoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Şükran Ovalı, Esra Bağışgil, Burakcan Doğan İzmir'de sanatseverlerle buluşacak.

KONSERLER, GÖSTERİLER VE ATÖLYELER...

Üç güne yayılan festivalde konser, atölye ve müzik ve spor etkinliklerinin yanı sıra çok performans da gerçekleştirilecek. Yasemin Sakallıoğlu, Kaan Sekban ve Sergen Deveci'nin stand-up gösterileri ile Büyük Ev Ablukada, Gripin, DJ Sinan Arslan'ın konserlerinin yer aldığı festivale Türkiye'nin pek çok bölgesinden binlerce kişinin katılması bekleniyor.

NOTFEST İzmir programı: