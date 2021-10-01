Yedi yaşındaki oğluna araç kullandıran baba serbest bırakıldı

Samsun'da oğluna araba kullandırtıp o görüntüleri sosyal medyadan paylaşan şahsa 2 bin 698 TL ceza kesildi.

(DHA)
01 Ekim 2021 Cuma, 17:37
Yedi yaşındaki oğluna araç kullandıran baba serbest bırakıldı
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Yedi yaşındaki oğluna otomobil kullandıran babaya 2 bin 698 TL ceza kesildi.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Samsun'da 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırdığı anlara ait görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan E. U.’ya 2 bin 698 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E. U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı. Görüntüleri inceleyen ekipler, E. U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan E. U., serbest bırakıldı.


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