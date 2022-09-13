Yedi yıl boyunca hasta muayene etmiş: Usulsüz belgeyle profesör yapıldı

13 Eylül 2022 Salı, 09:09

Gaziantep’te Semih Giray isimli doktorun usulsüz belgeyle elde ettiği "Profesör" unvanını kullanarak yedi yıl boyunca hem üniversite hastanesinde hem de özel muayenehanesinde hasta muayene ettiği ortaya çıktı.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda görevli doktor Semih Giray, 2015 yılında doçentlikten profesörlüğe yükseldi. Bu unvanla yedi yıldır görev yapan Giray’ın, unvanını hak etmeden elde ettiği iddia edildi. İddiaların artmasının ardından üniversite tarafından bir yetkili, soruşturmacı olarak görevlendirildi. Yapılan kapsamlı incelemenin ardından, rektörlüğün görevlendirdiği incelemeci 13 Haziran’da konuyla ilgili raporunu tamamladı. Raporda, Giray’ın doçentlikten profesörlüğe geçişte sahip olması gereken, “Yurtdışı akademik kuruluşlarından birinde kendi alanında üç ay görev yapma” ve “Uluslararası geçerliliği bulunan bir yayında çalışmasının yer alması” kriterlerini karşılamadığı vurgulandı. Giray’ın bir makale yayını yoluyla unvanını aldığı ancak makalesinin yayımlandığı yayının da akademisyenlik kariyeri için uygun kriterleri karşılamadığı belirlendi.

HEM UNVAN HEM MAAŞTA KESİNTİ CEZASI

Raporda usulsüz işlemle ilgili, “Doçent unvanlı bir akademisyenin profesörlük kadrosuna yükseltilme kriterlerini bilmemesi mümkün değildir. Bu durumda, soruşturulanın iyi niyetinden söz edilmesi mümkün olmadığı gibi idareyi yanıltıcı bir şekilde kadroya başvurduğu, ayrıca açıkça atanma kriterlerini sağlayan çalışmalarının neler olduğu, bu çalışmaların hangi kriterleri sağladığı talep edilmesine rağmen, soruşturulanın, buna ilişkin bir bilgi ve belge sunmadığı görülmüştür” ifadelerine yer verildi. Raporda, Giray’ın unvanının elinden alınmasının yanı sıra Yükseköğretim Kanunu kapsamında maaştan kesinti ile cezalandırılması gerektiği de vurgulandı.

Raporun ardından karar için toplanan üniversite yönetimi, 1’e karşılık 21 oyla Giray’ın profesörlük kadrosuna atamasının iptaline karar verdi. Karar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın tarafından da onaylandı. Bu işlemin, 1987 tarihinde kurulan Gaziantep Üniversitesi için bir ilk olduğu öğrenildi. Karar, son onay için YÖK Başkanlığı’na gönderildi.

İKİ AYRI YERDE HASTA BAKIYOR

Üniversite yönetiminin yaptığı soruşturmaya göre idareyi yanıltarak profesör unvanını kullanan Semih Giray, hem Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda, hem de hafta içi öğleden sonra açılan özel muayenehanesinde hastalara bakmaya devam ediyor.