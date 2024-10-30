Yedigöller yolunda otomobil, ağaçlık alana uçtu: 2 yaralı

Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:23

Güncelleme: 30.10.2024 - 13:27

Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Ayıkaya mevkiinde, şehir merkezi istikametinde seyreden R.K. yönetimindeki 02 KL 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralanırken iki kişi ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Vinç yardımıyla ormanlık alana uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.