Yeditepe'deki 'ayetli pankart' tartışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı: Pankart uzun süre açık kalmış

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde Kur'an-ı Kerim'den bir ayetin yer aldığı pankart nedeniyle yaşanan tartışmalara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeditepe Üniversitesi'ndeki 'ayetli pankart' tartışmasında yeni görüntüler ortaya çıktı



"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" yazılı pankartı taşıyan öğrencinin yaklaşık 6 dakika süren mezuniyet seremonisi boyunca pankartı elinde tuttuğu, fiziksel bir müdahalenin yaşanmadığı görüldü pic.twitter.com/vFv7nXiq4E — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) July 9, 2026

Sosyal medyada paylaşılan yeni görüntülerde, "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" yazılı pankartı taşıyan öğrencinin yaklaşık 6 dakika süren mezuniyet seremonisi boyunca pankartı elinde tuttuğu, fiziksel bir müdahalenin yaşanmadığı görüldü.

Olayın ardından pankartı taşıyan öğrenci Mustafa Malo, pankartının bilinçli şekilde kapatıldığını öne sürerek üniversite yönetimini suçlamıştı.

ÜNİVERSİTE İNCELEME BAŞLATMIŞTI

Yeditepe Üniversitesi ise yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'den ayet içeren pankartın açılmasına kurumsal olarak herhangi bir engelleme yapılmadığını belirterek, ilk değerlendirmelere göre yaşanan gerginliğin ayete değil, pankartı taşıyan kişiye yönelik olduğunu ifade etmişti. Üniversite ayrıca olayla ilgili idari inceleme başlatıldığını duyurmuştu.

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

Tartışmaların ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da devreye girerek, Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.